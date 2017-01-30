МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с 55-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО "Газпром" в стране и за рубежом", — говорится в поздравлении.

Белорусский президент отметил, что опыт Миллера будет также способствовать решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе.

Личные интересы

Беларусь, не имеющая собственного природного газа, тесно связана с Россией, которая на сегодняшний день является единственным и безальтернативным его поставщиком в республику. В Беларуси работает ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", которое является 100-процентной дочкой Газпрома. Поэтому глава российской корпорации посещает республику регулярно.

Миллер любит бывать в Беловежской пуще и собирать там грибы.

"У меня нет слов — просто великолепно. Я люблю собирать грибы и получил огромное удовольствие, потому что за полчаса набрал корзину белых. При этом природа просто фантастическая, удивительная, какая-то особая энергетика, пьянящий такой, пахучий воздух. Вдыхаешь и получаешь огромное удовольствие", — делился глава Газпрома своими впечатлениями несколько лет назад.

Он также бывал в Брестской крепости и в некоторых городах Беларуси, где расположены объекты белорусской дочки Газпрома. Там Миллер принимал участие в церемонии сдачи жилья для работников белорусского "Газпрома" и тепло общался с новоселами и рядовыми сотрудниками предприятия.

Социальные и корпоративные проекты

Газпром известен в Беларуси не только как владелец газотранспортного предприятия, но и как компания, которая активно развивает проект по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо. Здесь корпорация сотрудничает как с белорусскими предприятиями автопрома, так и с нефтетрейдерами, обустраивая на АЗС пункты заправки автомобилей таким топливом.

Кроме того, Газпром ведет в Беларуси целый ряд социальных проектов.

Одним из первых знаковых социально-культурных проектов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" стали организация и проведение в мае 2013 года заключительного тура V юбилейного корпоративного фестиваля "Факел" в Витебске. В 2014 году фестиваль проходил в Молодечно.

Также белорусская дочка Газпрома оказывает помощь в реализации программы Международного благотворительного фонда "Шанс" — "Раннее выявление нарушений слуха у детей", планирует выделить средства и на реализацию программы "Раннее выявление нарушений зрения".

Всего при финансовой поддержке ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" было закуплено 372 единицы специализированного оборудования для исследования слуха, оно поставлено в 180 организаций здравоохранения разного уровня всех областей и Минска.

В планах компании — расширение сотрудничества и помощь в решении проблем выявления сердечных заболеваний и лечения гепатита.

Кроме того, "Газпром трансгаз Беларусь" принимает участие в проведении театрального форума ТЕАRT, занимается финансовой поддержкой проектов по строительству храмов.

Одним из значимых культурных и социальных проектов стала поддержка реконструкции мемориала Брестской крепости.