|
При подготовке стратегического плана ПРООН на 2018—2021 годы Беларусь намерена отстаивать интересы стран со средним уровнем дохода
31.01.2017 11:55 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 31 января. Беларусь как страна со средним уровнем дохода намерена при подготовке плана Программы развития ООН на 2018—2021 годы отстаивать интересы стран со средним уровнем дохода. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке Андрей Дапкюнас 30 января на первой регулярной сессии исполнительного совета Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения и Управления ООН по обслуживанию проектов (ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС).
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Дапкюнас отметил, что страны со средним уровнем дохода должны рассматриваться не как конкуренты других категорий получателей помощи в целях развития, а как критически важный и необходимый субъект глобального устойчивого развития. В качестве одного из приоритетных направлений деятельности ПРООН белорусский дипломат предложил закрепить в стратегическом плане помощь странам в преодолении бедствий не только природного, но и техногенного характера, как, например, чернобыльская катастрофа.
Дапкюнас поблагодарил администратора ПРООН Хелен Кларк, покидающую свой пост в апреле 2017 года, за самоотверженный труд как на посту главы ПРООН, так и в качестве координатора международного взаимодействия ООН по Чернобылю. Как отметил белорусский представитель, за годы своей плодотворной работы на посту Кларк стала хорошим другом многих стран, в том числе Беларуси.
В конце 2017 года исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, членом которого является Беларусь, примет стратегический план ПРООН на 2018—2021 годы. План представляет собой конкретные направления работы ПРООН на следующие четыре года по реагированию на наиболее острые проблемы развития в мире.
Как отмечает пресс-служба МИД, в апреле 2016 года Хелен Кларк была награждена орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и ООН по проведению комплексной реабилитации и обеспечению устойчивого развития районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При подготовке стратегического плана ПРООН на 2018—2021 годы Беларусь намерена отстаивать интересы стран со средним уровнем дохода
Минск, 31 января. Беларусь как страна со средним уровнем дохода намерена при подготовке плана Программы развития ООН на 2018—2021 годы отстаивать интересы стран со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии