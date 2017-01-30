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Кремль о минских договоренностях и нормандском формате

31.01.2017 12:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Россия, Франция и германия должны вынудить украинские власти выполнить свои обязательства, закрепленные в "минских документах", сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва глубоко сожалеет о том, том, что Киев сознательно идет на отказ от реализации минских договоренностей.

"Москва — один из гарантов реализации минских договоренностей. Минские договоренности должны выполняться представителями республик Донбасса и Киевом. Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, последуют ли какие-либо действия со стороны Москвы в связи с обострением ситуации на Украине.

При этом на вопрос, почему Москва уверена в том, что именно украинская сторона спровоцировала обострение конфликта, Песков сказал, что "в данном случае о конкретных данных должны говорить эксперты".

"У нас имеются такие данные, но я не могу, я не эксперт в военных делах, чтобы говорить об этом", — заключил пресс-секретарь президента.    

О нормандском формате

Пока нет договоренностей о проведении встреч в "нормандском формате" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию ситуации на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не готов ничего сказать на этот счет, пока каких-то договоренностей нет", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время интенсификации переговоров в "нормандском формате".

"Нет", — ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируются ли телефонные разговоры или личные встречи на высшем уровне.

О "самостийных формированиях" в Донбассе

Говорить о возможности Киева контролировать так называемые "самостийные группы" в Донбассе не приходится, однако ВС Украины поддержали их атаку артиллерией, заявил Дмитрий Песков. 

"Очевидно, что, к сожалению, говорить о возможности Киева контролировать все вот эти вот группы не приходится, вряд ли здесь речь идет о должном уровне контроля. Но в любом случае агрессивные действия вот этих вот самостийных отрядов, они осуществлялись при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины", — сказал Песков журналистам.

По его словам, подобные агрессивные проявления организуются украинским руководством "с какой-то целью".

"По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", — добавил он. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне очередного раунда переговоров в рамках Контактной группы в Минске озвучил позицию России по вопросу...

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