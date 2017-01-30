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В рейтинге Freedom House Беларусь по-прежнему входит в число несвободных стран

31.01.2017 12:46 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 января. В ежегодном рейтинге правозащитной организации Freedom House "Свобода в мире — 2017" Беларусь по-прежнему включена в категорию "несвободных стран". Рейтинг опубликован 31 января на сайте правозащитной организации.

Совокупная оценка свободы в странах делалась по 100-балльной шкале, где 0 — это наихудший результат, а 100 — наилучший. Беларусь получила 20 баллов. Это лучше показателя 2016 года, когда совокупная оценка уровня свободы в Беларуси составляла 17 баллов.

При этом по уровню соблюдения политических прав Беларусь получила оценку 7, а по уровню соблюдения гражданских прав — 6 (при оценке политических прав и гражданских свобод 1 означает "наиболее свободны", а 7 — "наименее свободны").

В 2017 году в список "несвободных стран" Freedom House включила 49 государств, в том числе Россию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Иран, Кубу, Таиланд, Мьянму, Северную Корею, Эритрею, Сирию.

"Частично свободными" признаны 59 стран, в числе которых — Украина, Турция, Грузия, Армения, Кыргызстан, Молдова.

"Свободными" названы 87 стран. Среди них — соседние с Беларусью Латвия, Литва, Польша, Эстония.

Наилучшей ситуация с политическими правами и гражданскими свободами признана в Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Норвегии и Финляндии.

Ранее Freedom House также негативно оценила ситуацию со свободой СМИ и интернета в Беларуси.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. В ежегодном рейтинге правозащитной организации Freedom House "Свобода в мире — 2017" Беларусь по-прежнему включена в категорию "несвободных...

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