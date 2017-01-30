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Freedom House: Беларусь является несвободным государством

31.01.2017 14:41 — Новости Политики | БДГ  
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Международная организация Freedom House составила рейтинг стран «Freedom in the World 2017», согласно которому у Беларуси со свободой дела обстоят не лучшим образом.

Согласно докладу «Свобода в мире-2017», составленному правозащитниками международной организации Freedom House, Беларусь относится к несвободным странам мира. Все страны в докладе разделены на три категории: свободные, частично свободные, несвободные. Сам доклад называется «Популисты и автократы: двойная угроза демократии».

Стоит отметить, что из соседей Беларуси лишь Россия получила такой же статус несвободного государства. Литва, Латвия, Польша имеют статус свободных, Украина - частично свободной страны.

Среди несвободных стран в списке вместе с Беларусью оказались африканские страны, азиатские партнеры Беларуси (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), Китай, Иран, Ирак, Сирия, Венесуэла и другие, всего 49 стран мира.

Эксперты отмечают, что в Беларуси серьезные проблемы с гражданскими правами и политическими свободами, несвободными является пресса и интернет. Каждая страна рейтинга оценивается по шкале от одного до семи баллов, где 1 означает наибольшую свободу в правах, 7 — наименьшую. Индекс свободы в Беларуси оценен на 6,5 баллов,  индекс политических свобод находится на минимуме - 7, гражданских прав - 6 баллов. Подробный отчет по Беларуси в организации обещают опубликовать в ближайшее время.

Наиболее свободными странами мира, где максимально соблюдаются права человека, политические свободы и работает свободная пресса, являются: Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Канада.
 
 
 
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Международная организация Freedom House составила рейтинг стран «Freedom in the World 2017», согласно которому у Беларуси со свободой дела обстоят не лучшим образом.

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