МИНСК, 31 янв — Sputnik. Белорусские и российские эксперты разошлись во мнениях по поводу последствий введения Беларусью безвизового режима на 5 дней для граждан более 80 стран.

Во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь белорусские и российские эксперты обсудили указ президента Александр Лукашенко "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск, который распространяется на 80 стран, в том числе на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

"Оснований для реальной озабоченности по поводу мер нет, так как система контроля в Национальном аэропорту Минск еще более жесткая, чем при визовом режиме", — заявил в ходе видеомоста Москва — Минск эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко (Минск).



© Sputnik / Виктор Толочко Александр Тищенко

По его словам, посыл о том, что через Национальный аэропорт Минск "может кто-то (нежелательно лицо — Sputnik) проникнуть на территорию России — это вещь надуманная". "Уже в России на высшем уровне, в том числе и в правоохранительных органах признали, что система контроля в связи с решением Минска о безвизовом режиме не менялась".

Тищенко также призвал "не усматривать везде риски, а принимать во внимание существование мер безопасности". По его мнению, существующие в настоящее время меры безопасности адекватны той ситуации, которая складывается.

Тищенко подчеркнул, что система безопасности на территории Беларуси и России "выстраивалась не за один день, а десятилетиями, и не нужно искать проблемы там, где их нет".

"Система безопасности действует очень четко", — подчеркнул он.

Он также сообщил, что при оценке данной ситуации следует учитывать тот факт, что миграционные потоки идут не с Запада на Восток, а с Востока на Запад.

"Белорусские пограничники задерживают, в том числе, много россиян, которые стремятся уехать в ЕС, Украину, часть из них имеют связи с террористическими бандформированиями", — сказал Тищенко.

Есть ли кризис отношений

В свою очередь российские эксперты в московской студии высказали озабоченность не только тем, что Беларусь приняла решение о безвизовом режиме для иностранцев на 5 дней, но и "кризисом российско-белорусские отношений".

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов назвал решение Минска о безвизовом въезде через национальный аэропорт "демаршем со стороны Беларуси". По его мнению, существует проблема незаконной миграции в РФ из Беларуси лиц, которые "могут угрожать ее безопасности".



© Sputnik / Виктор Толочко Алексей Мартынов (на экране) назвал решение Минска о безвизовом въезде "демаршем со стороны Беларуси"

"Приезжает на 5 дней иностранец в Минск, потом спокойно бесконтрольно переезжает в Москву, чем он там занимается четыре дня, нас это волнует", — сказал он. При этом он выказал обеспокоенность тем, что Беларусь, будучи в Союзном государстве, в одностороннем порядке принимает такие решения, как введение безвизового режима на 5 дней.

Дополнительный контроль

В свою очередь заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что в условиях безвизового режима следует ввести дополнительный контроль со стороны российских пограничников в Национальном аэропорту Минск.

"Подготовка безвизового режима в одностороннем порядке ставит вопрос о том, чтобы российские спецслужбы принимали участие в контроле за пребывающими иностранцами в Национальном аэропорту Минск", — заявил он.

При этом он считает, что "аэропорт Минск может стать окном для проникновения людей, в том числе и на территорию России, лиц с радикальными взглядами с целью совершения недружественных актов, в том числе и террористических". "Если Беларусь впоследствии введет безвизовый режим с ЕС, а российское руководство примет решение о том, что они не готовы к этому, то возникнет вопрос о контроле границы между РБ и РФ", — сказал он.

Он также считает, что в последнее время отношения между двумя странами находятся в определенном кризисе. "Я считаю, что может потребоваться коренной пересмотр отношений между нашими странами на более прагматичной основе", — сказал он.

Благая цель

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима считает необоснованной обеспокоенность российских коллег по поводу криминальных угроз, которые могут возникнуть в связи с решением Минска о безвизовом режиме на 5 дней для граждан 80 государств.

По его словам, эта мера направленна на развитие экономики, привлечение инвестиций, валюты, развитие турима. "Цель — заработать деньги, а не создать риски",- сказал Кизима. "Наша цель, чтобы иностранцы приехали и убедились, что Беларусь безопасная, благополучная чистая страна".

"Серьезных рисков для безопасности нет, а кто будет нарушать эти меры безопасности, тот будет депортирован", — сказал Кизима и добавил, что Минск ввел безвизовый въезд на 5 дней через национальный аэропорт "для граждан наиболее зажиточных стран планеты".