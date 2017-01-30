МИНСК, 31 янв – Sputnik. Экспертиза подтвердила, что агентурные документы спецслужб времен Польской народной республики с псевдонимом "Болек" были написаны экс-президентом страны Лехом Валенсой, сообщил Институт национальной памяти.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Валенса прочел секретные документы и заявил, что это не его доносы

В феврале прошлого года сотрудники института изъяли из дома генерала Чеслава Кищака, а затем обнародовали документы, которые якобы указывали на то, что Валенса являлся агентом спецслужб. Среди бумаг, в частности, было согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек".

"Выводы (экспертов) не оставляют сомнений – рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности было полностью написано Лехом Валенсой. Семнадцать рукописных расписок о получении денег за переданную сотрудникам Службы безопасности информацию были полностью написаны Лехом Валенсой… 29 рукописных доносов, подписанных псевдонимом "Болек", были полностью написаны Лехом Валенсой", – заявил глава следственного отдела IPN Анджей Поморский в ходе пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.

Ранее Валенса многократно отвергал все обвинения, заявляя, что документы были подделаны для обогащения за счет несуществующего "агента".

В ходе расследования экс-президент был допрошен в качестве свидетеля и вновь заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами, не подписывал доносы и не получал за это вознаграждение.

При этом глава следственного отдела Института национальной памяти прокурор Анджей Позорский заявил, что Валенса не будет подвергнут люстрации в связи с истечением срока давности.