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Эксперты подтвердили, что агентом "Болеком" был Лех Валенса

31.01.2017 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Экспертиза подтвердила, что агентурные документы спецслужб времен Польской народной республики с псевдонимом "Болек" были написаны экс-президентом страны Лехом Валенсой, сообщил Институт национальной памяти.

Эксперты подтвердили, что агентом "Болеком" был Лех Валенса
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Валенса прочел секретные документы и заявил, что это не его доносы

В феврале прошлого года сотрудники института изъяли из дома генерала Чеслава Кищака, а затем обнародовали документы, которые якобы указывали на то, что Валенса являлся агентом спецслужб. Среди бумаг, в частности, было согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". 

"Выводы (экспертов) не оставляют сомнений – рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности было полностью написано Лехом Валенсой. Семнадцать рукописных расписок о получении денег за переданную сотрудникам Службы безопасности информацию были полностью написаны Лехом Валенсой… 29 рукописных доносов, подписанных псевдонимом "Болек", были полностью написаны Лехом Валенсой", – заявил глава следственного отдела IPN Анджей Поморский в ходе пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.

Ранее Валенса многократно отвергал все обвинения, заявляя, что документы были подделаны для обогащения за счет несуществующего "агента". 

В ходе расследования экс-президент был допрошен в качестве свидетеля и вновь заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами, не подписывал доносы и не получал за это вознаграждение.

При этом глава следственного отдела Института национальной памяти прокурор Анджей Позорский заявил, что Валенса не будет подвергнут люстрации в связи с истечением срока давности.

 
Теги: Минск
 
 
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Процедуру люстрации к бывшему президенту применять не будут в связи с истечением срока давности.

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