МИНСК, 31 янв — Sputnik. Вопросы изменения белорусского избирательного законодательства были обсуждены на встрече главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с представителями дипломатических миссий США и ЕС, сообщили в Центризбиркоме.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск к 1 февраля решит, что делать с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ

"31 января 2017 г. состоялась встреча председателя ЦИК Лидии Ермошиной с поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Робертом Райли и руководителем Представительства Европейского союза послом Андреа Викторин", — сообщили Sputnik во вторник в ЦИК.

Там отметили, что в ходе встречи Ермошина проинформировала дипломатов о результатах работы межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.

По итогам визита в Минск представителей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, наблюдавших за ходом парламентских выборов в Беларуси, был сформулирован ряд рекомендаций ОБСЕ по совершенствованию белорусского избирательного кодекса.