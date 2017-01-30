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Ермошина встретилась с представителями дипмиссий США и ЕС
31.01.2017 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Вопросы изменения белорусского избирательного законодательства были обсуждены на встрече главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с представителями дипломатических миссий США и ЕС, сообщили в Центризбиркоме.
© Sputnik / Виктор Толочко
"31 января 2017 г. состоялась встреча председателя ЦИК Лидии Ермошиной с поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Робертом Райли и руководителем Представительства Европейского союза послом Андреа Викторин", — сообщили Sputnik во вторник в ЦИК.
Там отметили, что в ходе встречи Ермошина проинформировала дипломатов о результатах работы межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.
По итогам визита в Минск представителей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ, наблюдавших за ходом парламентских выборов в Беларуси, был сформулирован ряд рекомендаций ОБСЕ по совершенствованию белорусского избирательного кодекса.
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Глава белорусского ЦИК проинформировала дипломатов о результатах по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.
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