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Порошенко дал распоряжение по решению ситуации в Авдеевке

31.01.2017 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко дал необходимые поручения по решению ситуации в Авдеевке, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ситуация в Донбассе обострилась накануне: из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Местные власти не исключают, что придется эвакуировать жителей. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

"Звонил президент Украины Петр Порошенко Порошенко. Я доложил ему о текущей ситуации в Авдеевке. Был определен круг вопросов, которые больше всего нуждаются в оперативном вмешательстве на высшем уровне. Петр Порошенко дал необходимые поручения и распоряжения. Также имел телефонную связь с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Президент и правительство держат ситуацию в Авдеевке на постоянном контроле", — написал Жебривский на странице в Facebook.

Он также заявил, что ремонтные бригады во вторник уже не смогут выехать на место разрыва линии электроснабжения в Авдеевке из-за продолжающихся обстрелов. "Обстрелы Авдеевки не прекращаются… Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", — заявил губернатор.

По его словам, город спасает то, что подающий тепло в город Авдеевский коксохимический завод сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

Ранее Австрия, председательствующая в ОБСЕ, выразила озабоченность в связи с обострением обстановки на востоке Украины. В Вене призвали конфликтующие стороны соблюдать режим прекращения огня.

Очередное заседание контактной группы по Украине состоится в Минске 1 февраля. Среди прочего переговорщики обсудят  обострение ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко дал необходимые поручения по решению ситуации в Авдеевке, заявил глава Донецкой военно-гражданской...

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