МИНСК, 31 янв — Sputnik. Около девяти тысяч новых рабочих мест будет создано в Беларуси к 2020 году в соответствии с программой инновационного развития республики на 2016-2020 годы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы будут больше платить за ЖКУ, почту и общественный транспорт

Президент страны Александра Лукашенко утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016 — 2020 годы. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.

"В результате выполнения программы к 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около девяти тысячновых рабочих мест", — проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Целью программы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

"В программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Реализация программы направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирование рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

Указом предусмотрена возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами по согласованию с главой государства.