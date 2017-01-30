﻿ К 2020 году в Беларуси будет создано 9 тысяч рабочих мест. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

К 2020 году в Беларуси будет создано 9 тысяч рабочих мест

31.01.2017 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Около девяти тысяч новых рабочих мест будет создано в Беларуси к 2020 году в соответствии с программой инновационного развития республики на 2016-2020 годы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

К 2020 году в Беларуси будет создано 9 тысяч рабочих мест
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусы будут больше платить за ЖКУ, почту и общественный транспорт

Президент страны Александра Лукашенко утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016 — 2020 годы. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.

"В результате выполнения программы к 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около девяти тысячновых рабочих мест", — проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Целью программы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

"В программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Реализация программы направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирование рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

Указом предусмотрена возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами по согласованию с главой государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Порошенко дал распоряжение по решению ситуации в Авдеевке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика