МИНСК, 31 янв — Sputnik. Украинские власти, которые упорно пытаются добиться военного решения конфликта на востоке страны, должны прекратить вооруженные провокации в Донбассе, говорится в заявлении МИД РФ в связи с резким обострением ситуации в соседнем государстве.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль о минских договоренностях и нормандском формате

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая —Авдеевка, а также в попытках наступления. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

"Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского "Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем", — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, как отметили в министерстве, "юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы".

"Все это — прямое следствие продолжающихся нарушений Украиной ее обязательств по минским соглашениям, выполнять которые в Киеве никто и не собирается. Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта. Хотелось бы напомнить, чем заканчивались для него подобного рода авантюры", — добавили в МИД.



Пресс-служба президента Украины Порошенко дал распоряжения по решению ситуации в Авдеевке

Российские дипломаты выразили надежду, что партнеры Украины окажут должное влияние на Киев с тем, чтобы заставить его отказаться от попыток взять военный реванш в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях.

"Ожидаем оперативных шагов со стороны развернутой на Украине в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации", — заключили в МИД.