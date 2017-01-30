﻿ Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе

31.01.2017 19:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Украинские власти, которые упорно пытаются добиться военного решения конфликта на востоке страны, должны прекратить вооруженные провокации в Донбассе, говорится в заявлении МИД РФ в связи с резким обострением ситуации в соседнем государстве.

Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе
© Sputnik Сергей Гунеев
Кремль о минских договоренностях и нормандском формате

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая —Авдеевка, а также в попытках наступления. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

"Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского "Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем", — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, как отметили в министерстве, "юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы".

"Все это — прямое следствие продолжающихся нарушений Украиной ее обязательств по минским соглашениям, выполнять которые в Киеве никто и не собирается. Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта. Хотелось бы напомнить, чем заканчивались для него подобного рода авантюры", — добавили в МИД.

Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Порошенко дал распоряжения по решению ситуации в Авдеевке

Российские дипломаты выразили надежду, что партнеры Украины окажут должное влияние на Киев с тем, чтобы заставить его отказаться от попыток взять военный реванш в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях.

"Ожидаем оперативных шагов со стороны развернутой на Украине в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации", — заключили в МИД. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва ожидает оперативных шагов со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации в Донбассе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
К 2020 году в Беларуси будет создано 9 тысяч рабочих мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика