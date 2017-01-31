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Обзор важнейших событий 31 января 2017 года
31.01.2017 22:50 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 31 января. Минчанка Галина Игнатович взобралась с официальным белорусским флагом на башенный кран в микрорайоне Лебяжий, требуя от властей "справедливой компенсации" за снос ее дома. К месту происшествия прибыли представители ГУВД Мингорисполкома, спасатели и медики. Женщину уговаривали спуститься, но она долгое время не соглашалась. Затем ей стало плохо. Увидев это, два сотрудника ОМОНа, переодетые в форму строителей, поднялись на кран, где оказали первую медицинскую помощь. Женщину спустили на землю и передали бригаде скорой помощи. Игнатович не согласна с предложенной застройщиком "Тапас" компенсацией за снос дома на улице Ржавецкой площадью 116 кв. м на участке 0,22 гектара. В доме прописаны 11 человек. Сегодня их должны были выселить, однако после переговоров родных Галины Игнатович с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем принято решение об отсрочке сноса дома до 6 февраля. "6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме", — сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
Межведомственная рабочая группа разработала направления, по которым будут выполняться рекомендации ОБСЕ по изменению избирательного законодательства, сообщила БелаПАН председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. "На данный момент мы готовим письмо в адрес главы государства по направлениям, которые будут предложены в качестве путей по изменению избирательного законодательства", — сказала она, отметив, что документ будет направлен Александру Лукашенко уже 1 февраля. Одним из изменений в Избирательный кодекс Ермошина назвала ввод в него норм, которые действовали во время парламентских выборов 2016 года в виде постановлений и рекомендаций ЦИК. Они касались формирования избирательных комиссий путем рейтингового голосования, порядка размещения наблюдателей на избирательных участках и особенностей предвыборной агитации. Также группа предлагает упростить порядок регистрации кандидатов на выборные должности. "Считаем, что ошибки в декларации не должны являться поводом для отказа в регистрации. Они будут исправляться, как и недостоверные биографические данные", — сказала Ермошина. Кроме того, группа хочет предложить "сплошную проверку подписей, представленных для выдвижения кандидата, с исключением человеческого фактора, то есть через МВД на основе электронного регистра населения". Ермошина отметила, что рабочая группа учла около 50% рекомендаций ОБСЕ.
Строительство Белорусской атомной электростанции должно быть немедленно остановлено. С таким требованием к властям обратились участники круглого стола по проблеме возведения АЭС, который провел оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД). В мероприятии приняли участие около двух десятков человек. Помимо руководства оргкомитета БХД на встрече присутствовали лидеры и активисты Партии БНФ, Белорусской партии "Зеленые", Белорусской социал-демократической партии (Грамада), противники строительства АЭС из Островца, Мёров, Сморгони, представители инициативы "Белорусское антиядерное движение", а также советник посольства Литвы в Беларуси Ирена Ведрицкаите. Основным докладчиком выступил профессор Георгий Лепин. В обращении к белорусским властям участники круглого стола напомнили об опасности самой площадки, где строится АЭС, а также о ряде инцидентов и несчастных случаев, которые произошли на месте строительства этого атомного объекта в последнее время.
Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%, сообщило Министерство финансов. Внешний госдолг на 1 января составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала 2016 года на 1 млрд 198,8 млн долларов, или на 9,6%. В 2016 году привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 934,9 млн долларов: 800 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн — правительства и банков России; 446,9 млн — банков КНР; 134,2 млн — МБРР; 1,8 млн — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ). На погашение внешнего госдолга направлено 892,4 млн долларов: 353,1 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 300 млн — правительству России; 184,2 млн — банкам КНР; 51,4 млн — МБРР; 3,6 млн — США; 0,1 млн — ЕБРР и СИБ. Внутренний госдолг на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись за минувший год на 0,5 млрд рублей, или на 5%.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 31 января. Минчанка Галина Игнатович взобралась с официальным белорусским флагом на башенный кран в микрорайоне Лебяжий, требуя от властей "справедливой...
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