МИНСК, 1 фев — Sputnik. Первым вопросом на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе станет обострение ситуации в районе Авдеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



© Sputnik Наталья Селиверстова Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе

Очередное заседание контактной группы, как сообщалось ранее, состоится в Минске в среду. В МИД Беларуси заявили, что готовы к проведению переговоров.

"В Минск уже прибыли участники подгруппы по безопасности. С утра первым и важнейшим вопросом они начнут обсуждать обострение ситуации в донецком регионе в районе Авдеевки", — рассказал источник, близкий к переговорному процессу.

Эта же тема, по словам источника, будет преобладать на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам. "Гуманитарная подгруппа также начнет работу с обсуждения ситуации в Авдеевке и Донецке, где из-за обстрелов наблюдаются отключения систем жизнеобеспечения", — сказал он.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям проработала вопрос об эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки.

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды" , а ВС Украины ее поддержали.



Пресс-служба президента Украины Порошенко дал распоряжения по решению ситуации в Авдеевке

Кроме того, на предстоящей встрече в очередной раз будет поднят вопрос о большом обмене пленными. Власти ДНР ранее высказывали надежду, что дату обмена пленными определят на переговорах в Минске 1 февраля, на поэтапные обмены представители республики не согласны. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Киев подтвердил готовность 1 февраля обсуждать готовые списки.

Ранее Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации, где обсудил ситуацию в Авдеевке. "Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", — говорится в принятом заявлении.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня", — отмечается в тексте.

Данный проект заявления во вторник внесла в СБ делегация Украины.