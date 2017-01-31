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Межмидовские консультации СНГ пройдут в Минске 2–3 февраля

01.02.2017 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств стран СНГ будут обсуждены в Минске в штаб-квартире Содружества, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Межмидовские консультации СНГ пройдут в Минске 2–3 февраля
© Sputnik / Анна Нефедова
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Впервые многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ прошли в 1995 году, их расценивают как важный инструмент политического взаимодействия стран Содружества.

"2-3 февраля участники консультации на тему "О взаимодействии в рамках СНГ в 2017 году" обсудят задачи МИДов по обеспечению реализации решения Совета глав государств Содружества об адаптации СНГ к современным реалиям и проект плана многоуровневых межмидовских консультаций на предстоящий год", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Там отметили, что основными целями консультаций является широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес, подчеркнули в Исполкоме СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из ключевых вопросов, которые планируется обсудить в белорусской столице, является адаптация СНГ к современным реалиям.

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