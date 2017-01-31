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В Минске на несколько часов был задержан украинский журналист Виталий Сизов, которому запрещен въезд на территорию России

01.02.2017 10:27 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. В Минске на несколько часов был задержан журналист украинского телеканала "Общественное телевидение Донбасса" Виталий Сизов. От него потребовали покинуть Беларусь в течение 24 часов.

"Сегодня около 2.00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00, — написал Сизов на своей странице в "Фейсбуке". — Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на вьезд по умолчанию распространяется и на Беларусь (фактически общая внешняя граница — пересекая границу Беларуси, фактически пересекаешь границу РФ). В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд — инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь".

По словам Сизова, в Минск он приехал для освещения очередного заседания трехсторонней контактной группы по Украине, которое запланировано на 1 февраля. "Аккредитацию МИД Беларуси получил без проблем", — подчеркнул Сизов.

Связаться с украинским журналистом пока не удалось. По информации посольства Украины, Сизов планирует остаться в Минске до заседания контактной группы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. В Минске на несколько часов был задержан журналист украинского телеканала "Общественное телевидение Донбасса" Виталий Сизов. От него потребовали...

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