МИНСК, 1 фев — Sputnik. Компетентные органы выясняют ситуацию, связанную с пребыванием в Беларуси украинского журналиста Виталия Сизова, имя которого находится в единой базе нежелательных к выезду лиц на территорию Союзного государства Беларуси и России, сообщил Sputnik информированный источник.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа в Минске: главной темой станут события в Авдеевке

Утром в белорусских СМИ появилась информация, корреспондент украинского телеканала "Общественное телевидение Донбасса" Виталий Сизов, который приехал в Минск освещать заседание контактной группы, был задержан и выслан из Беларуси. Как написал сам журналист в своем аккаунте в Фейсбуке, что минувшей ночью сотрудники минской милиции зашли в гостиницу, где остановилась съемочная группа украинского телеканала "Общественное телевидение Донбасса", задержали и доставили его в РУВД Центрального района. Затем рекомендовали покинуть территорию страны в течение 24 часов.

"Сизова никто из Беларуси не высылает. Сейчас выясняется ситуация с данным гражданином", — сообщил Sputnik источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Сизов действительно находится в списках лиц, въезд и нахождение которых нежелательно на территории Союзного государства Беларуси и РФ до 2021 года, он туда внесен по инициативе компетентных органов России.

Источник, знакомый с процессом аккредитации журналистов, которые освещают заседание контактной группы в Президент-отеле в Минске также отметил, что уже принято решение о том, что Сизов будет работать в пуле аккредитованных журналистов на данном мероприятии.