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Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ
01.02.2017 11:57 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
"Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с президентом", — сообщает пресс- служба президента. — В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам".
Прямая трансляция встречи с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио.
Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. "Мероприятие пройдет в...
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