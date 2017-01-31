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Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ

01.02.2017 11:57 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

"Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с президентом", — сообщает пресс- служба президента. — В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам".

Прямая трансляция встречи с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. "Мероприятие пройдет в...

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