МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с президентом".

"В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция встречи Лукашенко с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому Национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.