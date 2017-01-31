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Большой разговор с президентом: Лукашенко даст пресс-конференцию
01.02.2017 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с президентом".
"В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа", — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что на встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.
Прямая трансляция встречи Лукашенко с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому Национальному каналу Белорусского радио.
Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
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В ней примут участие около 40 журналистов белорусских государственных и негосударственных СМИ, а также авторитетных иностранных массмедиа.
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