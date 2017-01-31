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Полпред РФ в контактной группе Грызлов прибыл в Минск

01.02.2017 12:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов прибыл в белорусскую столицу для участия в очередном раунде мирных переговоров, назначенных на среду, сообщает корреспондент Sputnik Беларусь из Национального аэропорта Минск.

Полпред РФ в контактной группе Грызлов прибыл в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Контактная группа в Минске: главной темой станут события в Авдеевке

Как ожидается, первым вопросом на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе станет обострение ситуации в районе Авдеевки. Этот вопрос с утра обсуждается в подгруппах по безопасности и по гуманитарным вопросам, которые уже начали свою работу. 

Из-за обстрелов Авдеевка осталась без воды, тепла и света. Власти Украины объявили в городе чрезвычайное положение. Они не исключили эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям проработала вопрос об эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки.

Полпред РФ в контактной группе Грызлов прибыл в Минск
© Фото: аккаунт Виталия Сизова в Facebook
Источник: украинского журналиста Сизова из Беларуси не высылают

Международный комитет Красного креста призвал стороны конфликта обеспечить безопасность мирного населения Авдеевки, организация работает над доставкой необходимой помощи жителям. Киевом создан штаб оказания гуманитарной помощи, в перечне первоочередных мероприятий — обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева и продовольствием. Эксперты уже заявляют о гуманитарной катастрофе в Авдеевке.

ОБСЕ в свою очередь намерена изучить ситуацию на месте, 1 февраля первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе скорректирует повестку очередного заседания в Минске, первым вопросом будет обсуждаться обострение...

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