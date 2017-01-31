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В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

01.02.2017 12:20 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. В Минске 1 февраля начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Переговоры, как сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси, начались со встреч подгрупп контактной группы по политическим, гуманитарным и вопросам безопасности. Встречи в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что во второй половине дня пройдет заседание самой контактной группы.

Предыдущая переговорная сессия по Украине в Минске состоялась 16 января. По ее итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик отметил прогресс в вопросах поставок воды и электроэнергии в зону конфликта, а также подвижки в процессе обмена пленными, но осудил нарушения режима прекращения огня.

Сегодняшние переговоры проходят на фоне обострения ситуации в зоне конфликта с применением артиллерии, которое началось 29 января. В нарушении режима прекращения огня стороны традиционно обвиняют друг друга.

Президент Украины Петр Порошенко, в частности, сократил сроки визита в Германию для обсуждения гуманитарной ситуации в контролируемой украинскими силовиками Авдеевка (пригород Донецка), которая после обстрелов осталась без электричества и воды. Киев объявил режим чрезвычайного положения и намерен эвакуировать жителей населенного пункта. В свою очередь представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовали обращение к мировым лидерам с просьбой заставить президента Украины прекратить "геноцид народа Донбасса".

Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. В Минске 1 февраля начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Переговоры, как сообщает в...

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