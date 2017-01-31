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Россия хочет контролировать безвизовый въезд в Беларусь

01.02.2017 13:07 — Новости Политики | БДГ  
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Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину».

Российские СМИ никак не могут успокоиться по поводу введения Беларусью безвизового пятидневного режима. Накануне были опубликованы мнения ряда экспертов, которые полагают, что Россия должна непременно контролировать данный процесс.

Введение пятидневного безвизового режима было названо «демаршем со стороны Беларуси» (российский политолог А.Мартынов), а эксперт Богдан Безпалько полагает, что РФ введет со своей стороны отдельный контроль за въездом в Беларусь из-за фактического отсутсвие между странами границ.

Эксперты из РФ полагают, что «враждебное проникновение» в Россию теперь будет осуществляться именно через белорусский Национальный аэропорт, что требует со стороны соседнего государства особого контроля. При этом эксперты не исключают, что потребуется введение контроля на границе Беларуси с РФ.

Белорусские же эксперты уверены, что проблема надумана. Так, Александр Тищенко полагает, что безвизовый въезд для России совершенно безопасен: системы контроля при въезде через аэропорт являются одним из наиболее серьезных, людей проверяют через базы, в том числе - российские.

Напомним, что указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», был подписан Александром Лукашенко 9 января. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

Действие указа начнется с 12 февраля и коснется тех иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. При этом иностранцы должны иметь при себе пакет документов: действительный паспорт (или заменяющий его документ) для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Россия после подписания президентом Беларуси указа отреагировала большим количеством публикаций в СМИ, а Лукашенко тогда заявил, что «вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами. Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь. Надо спокойно на это реагировать и заниматься своим делом. Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации».

 
Теги: Минск
 
 
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