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Россия хочет контролировать безвизовый въезд в Беларусь
01.02.2017 13:07 — Новости Политики | БДГ
Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину».
Российские СМИ никак не могут успокоиться по поводу введения Беларусью безвизового пятидневного режима. Накануне были опубликованы мнения ряда экспертов, которые полагают, что Россия должна непременно контролировать данный процесс.
Введение пятидневного безвизового режима было названо «демаршем со стороны Беларуси» (российский политолог А.Мартынов), а эксперт Богдан Безпалько полагает, что РФ введет со своей стороны отдельный контроль за въездом в Беларусь из-за фактического отсутсвие между странами границ.
Эксперты из РФ полагают, что «враждебное проникновение» в Россию теперь будет осуществляться именно через белорусский Национальный аэропорт, что требует со стороны соседнего государства особого контроля. При этом эксперты не исключают, что потребуется введение контроля на границе Беларуси с РФ.
Белорусские же эксперты уверены, что проблема надумана. Так, Александр Тищенко
Напомним, что указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»,
Действие указа начнется с 12 февраля и коснется тех иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. При этом иностранцы должны иметь при себе пакет документов: действительный паспорт (или заменяющий его документ) для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.
Россия после подписания президентом Беларуси указа отреагировала большим количеством публикаций в СМИ, а Лукашенко
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Российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину».
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