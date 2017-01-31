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Замминистра иностранных дел обсудил с главой представительства ЕС перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом

01.02.2017 13:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился 1 февраля с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили "текущие вопросы и перспективы взаимодействия Республики Беларусь с Европейским союзом", включая участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Отдельное внимание было уделено реализации проектов технической помощи ЕС в Беларуси, отмечает пресс-служба.

Рассмотрена также возможность организации ряда совместных мероприятий по линии Беларусь — ЕС.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился 1 февраля с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин,...

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