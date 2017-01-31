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Представитель МИД Польши: Прежнее соглашение между МИД и Польским телевидением о создании "Белсата" упразднено

01.02.2017 13:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. Прежнее соглашение между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением о создании телеканала "Белсат" упразднено, говорится в статье заместителя государственного секретаря по вопросам безопасности, восточной и европейской политики МИД Польши Марека Зюлковского для газеты Rzeczpospolita.

"Мы охотно начнем с опытной белорусской командой "Белсата" дискуссии о том, как изменить это СМИ, чтобы оно могло найти необходимого спонсора и поднять престиж важного средства белорусской коммуникации", — говорится в статье.

По информации Зюлковского, с 2007 по 2015 годы МИД Польши выделил на поддержку "Белсата" около 175 млн злотых (более 40 млн долларов по текущему курсу).

Автор также сообщил, что еще один польский проект — радио "Рация", которое вещает на западную часть Беларуси, ежегодно получает грант в 4 млн злотых (чуть меньше 1 млн долларов).

Всего, по данным представителя МИД, на поддержку различных проектов в Беларуси Польша с 2007 по 2015 годы выделила более 500 млн злотых (свыше 120 млн долларов).

Зюлковски напомнил, что ранее МИД Польши заявлял о намерениях модернизировать "Белсат". Кроме того, польская сторона по-прежнему рассчитывает, что Беларусь разрешит вещание на своей территории TVP Polonia. В конце 2016 года белорусская сторона заявила о том, что готовит соответствующее предложение, отмечает автор статьи. "В скором времени мы узнаем, насколько это будет приемлемо для нашего телевидения", — добавил он.

Следует отметить, что 12 января спикер сената Польши Станислав Карчевски в интервью Rzeczpospolita заявил, что сенат введет поправки, которые позволят профинансировать деятельность телеканала "Белсат" на прежних условиях. При этом он отметил, что мнения в сенате разделились.

"Телеканал "Белсат" должен работать, — сказал Карчевски. — Уважаю достижение директора Агнешки Ромашевской-Гузы и ее команды, потому что это хорошая работа. Телеканал должен финансироваться таким образом, чтобы иметь возможность работать свободно и независимо. В сенате мы вернем финансирование "Белсата", чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях".

О том, что МИД Польши сокращает финансирование "Белсата", а также о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание стало известно в середине декабря минувшего года. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси. Вскоре министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а ее директору Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — заверил глава польского МИД.

29 декабря польское издание bankier.pl сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования "Белсата". Чиновник заявил, что причиной тому увеличение расходов на польские консульские службы и на поддержку сирийских беженцев. Он при этом подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров, и телеканал имеет возможность искать другие источники финансирования. Ващиковски также заявлял о "договоренности с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение "Polonia Культура".

3 января замминистра иностранных дел Польши Конрад Шимански заявил, что сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими властями.

5 января Ромашевска-Гузы сообщила в "Фейсбуке", что встречалась с премьер-министром Польши Беатой Шидло. "Существованию "Белсата" ничего не угрожает. Ближайший месяц мы посвятим установлению дальнейших правил сотрудничества с Министерством иностранных дел", — написала директор "Белсата".

В тот же день на брифинге в МИД Беларуси было сообщено, что Минск и Варшава пока не договорились о вещании телеканала "Polonia Культура" на территорию Беларуси.

Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. Прежнее соглашение между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением о создании телеканала "Белсат" упразднено, говорится...

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