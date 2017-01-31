МИНСК, 1 фев — Sputnik. События последних дней на востоке Украины — на совести президента страны Петра Порошенко, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



© Sputnik Наталья Селиверстова Москва призвала Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе

В Минске в среду проходит заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. Одной из главных тем нынешних переговоров стала обострение ситуации в Донбассе.

"Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик, и последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит (президент Украины Петр) Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Но это на его совести, он подписался под минскими договоренностями и обязан их выполнять", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам российско-арабского форума сотрудничества.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.