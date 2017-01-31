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Беларусь и Словения проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
01.02.2017 16:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. Беларусь и Словения проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вопросы подготовки к заседанию обсуждались в ходе рабочей поездки белорусского посла в Венгрии и Словении по совместительству Александра Хайновского в Словению 30—31 января.
Хайновский встретился с министром иностранных дел Карлом Эръявцем, госсекретарем МИД Дарьей Бовдаж-Курет и генеральным директором департамента экономической дипломатии Робертом Кокаем, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встреч обсуждалось проведение в 2017 году совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Словенией, проведение двустороннего бизнес-форума, развитие диалога между Беларусью и Евросоюзом и расширение взаимодействия в рамках Центрально-Европейской инициативы.
Хайновский также встретился с почетным консулом Беларуси в Словении директором компании "Рико" Янезом Шкребцом. Обсуждены вопросы обеспечения прав и интересов белорусских юридических и физических лиц в Словении, развитие белорусско-словенского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также реализация проектов компании "Рико" в энергетическом и строительном секторах белорусской экономики.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Беларусь и Словения проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Минск, 1 февраля. Беларусь и Словения проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству....
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