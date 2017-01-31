МИНСК, 1 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в последнее время слишком переполнен эмоциями, когда разговор заходит о Беларуси, и говорит о республике в оскорбительном тоне, что недопустимо, заявил в среду официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.

Глава литовского МИДа в интервью относительно вопроса интеграции Беларуси и России сообщил, что Литва хотела бы поддержать белорусский суверенитет – "то, что от него осталось".

"Мы обратили внимание на то, что в последнее время глава МИД Литвы – государства, которое мы искренне считаем дружественным и с которым в текущем году собираемся отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений, – слишком переполнен эмоциями относительно нашей страны. Ну, просто свербит у него, как в известном анекдоте", – сказал Мирончик.

Он также отметил, что заявление Линкявичюса об "остатках суверенитета" неприемлемо из-за снисходительно-оскорбительного тона. По словам представителя белорусского МИДа, от этого веет отголосками имперской мощи.

"Но вот парадокс: последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого Княжества", – уточнил Мирончик.

Он также предположил, что, вероятно, глава литовского МИД экстраполирует на Беларусь ситуацию, сложившуюся в самой Литве, которая передала в ЕС и НАТО значительную часть своего суверенитета. Мирончик отметил, что в вопросе интеграции Беларуси и России все не так драматично, как пытается представить Линкявичюс.

"Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за границей действительно заботится о суверенитете Беларуси, то помогать надо делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями", – резюмировал он.