В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси: В последнее время министр иностранных дел Литвы слишком переполнен эмоциями относительно нашей страны Ранее в интервью радиостанции "Немецкая волна" Линкявичюс, отвечая на вопрос о возможном согласии Беларуси на размещение на ее территории российской военной...

Ранее в интервью радиостанции "Немецкая волна" Линкявичюс, отвечая на вопрос о возможном согласии Беларуси на размещение на ее территории российской военной базы, сказал: "Интеграция Беларуси в Россию протекает очень динамично, будем так говорить. Во всех областях. Сейчас грядут учения "Запад-2017", много техники будет завезено в Беларусь из России, и сейчас трудно предсказать, вернется ли она обратно. Тут не стоит быть наивным, думая, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Напротив, их все меньше и меньше. Мы, конечно, хотели бы поддержать белорусский суверенитет... то, что от него осталось". Мирончик, комментарий которого опубликован на сайте МИД, охарактеризовал внимание Линкявичюса к Беларуси фразой: "Ну, просто свербит у него, как в известном анекдоте". "Его нынешнее заявление об "остатках суверенитета" особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном, — сказал Мирончик. — От этого тона веет каким-то отголоском имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во время существования нашего общего Великого Княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает через нее вдохновение. Или тут, как говорят, у кого что болит — господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в самой Литве, которая передала в ЕС и НАТО значительную часть своего суверенитета". По словам Мирончика, все не так драматично, как пытается представить глава МИД Литвы. "Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны, — подчеркнул он. — А если кто-то за границей действительно беспокоится о суверенитете Беларуси, то помогать надо делом, а не заниматься оскорблениями или нравоучениями".