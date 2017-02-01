МИНСК, 2 фев — Sputnik. Вице-президент США Майкл Пенс привел Рекса Тиллерсона к присяге в качестве госсекретаря, после утверждения его кандидатуры сенатом.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Кто такой мистер Тиллерсон

New York Times пишет, что при утверждении в сенате он получил максимальное за всю историю число голосов "против", что, по мнению газеты, связано в первую очередь с неоднозначными решениями нового президента США Дональда Трампа. В ходе голосования 56 сенаторов из 100 поддержали кандидатуру Тиллерсона. Для его утверждения было достаточно 51 голоса. Еще 43 сенатора выступили "против".

Напутствие Трампа

Официальная церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа. Американский лидер, оценивая послужной список нового госсекретаря, выразил уверенность в том, что Тиллерсон привнесет в работу госдепартамента свои уникальные навыки.

Он также отметил, что "этот человек пользуется уважением в мире и сейчас начинает свое самое важное путешествие".

По словам Трампа, США "должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность". При этом он признал, что зачастую в этом процессе "мы находимся в ловушке насилия и войны". В этой связи президент отметил "важность укрепления существующих и создания новых альянсов США для расширения американских стратегических интересов и безопасности".

Инженер, который работает с фактами

Тиллерсон на слушаниях в сенате ясно дал понять, что настроен на серьезный и вдумчивый подход в своей работе.

"Я полагаюсь на множество источников информации, чтобы подтвердить то, что мне говорят. В этом вы можете винить меня за то, что я инженер. Инженер, который работает с фактами, потом анализирует их, а потом уже делает выводы", — сказал Тиллерсон.

Карьера Тиллерсона в Exxon началась в 1975 году, когда он стал инженером по добыче. Через 14 лет он становится директором центрального подразделения по добыче, затем практически каждые три года получает различные посты в структурах Exxon, и наконец, 1 января 2006 года становится генеральным директором и председателем совета директоров ExxonMobil. На этой должности он смог заработать миллионы долларов, что роднит его с некоторыми другими членами администрации Трампа, где хватает "министров-капиталистов". Тиллерсон также почетный доктор инженерно-технических наук Ворчестерского политехнического института.

​Выступая на церемонии, Тиллерсон пообещал "представлять весь американский народ". Как отмечает USA Today, его первая задача в госдепартаменте — успокоить недовольных в связи с миграционным указом Трампа.