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Сенатор РФ: погранзона установлена из-за безвизового режима в Беларуси
02.02.2017 08:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Меры по усилению охраны госграницы приняты в России из-за решения Беларуси ввести пятидневный безвизовый режим для иностранных граждан, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета федерации РФ генерал спецслужб Владимир Джабаров, сообщает
© Sputnik Владимир Корнев
ФСБ
"Решение ввести пограничную зону с Беларусью связано с решением Минска установить с февраля безвизовый режим для граждан 80 государств", – сказал Джабаров.
Он также уточнил, что РФ довольна совместными действиями по охране рубежей Союзного государства, но Беларусь без согласования решила открыть границы.
По словам Джабарова, "учитывая контртеррористическую операцию, которую Россия проводит в Сирии, борьбу с ИГИЛ, предприняты дополнительные меры, чтобы пресечь проникновение в страну экстремистов и тех, кто может совершить теракты".
Безвизовый порядок въезда в Беларусь (на срок не более пяти суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск) начнет действовать в феврале 2017 года для граждан 80 стран – Европы, Индонезии, Бразилии, Японии, США и других. Ранее в Минске сообщили, что принятие такого решения было согласовано с Москвой.
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Дополнительные меры, по словам российского политика, введены, чтобы из Беларуси в РФ не проникали экстремисты.
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