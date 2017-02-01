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Кремль предлагает провести встречу Путина и Лукашенко 9 февраля

02.02.2017 08:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Россия как принимающая сторона предложила провести отдельную встречу президентов РФ и Беларуси на полях саммита Союзного государства, Минск пока не дал положительный ответ относительно даты.

Кремль предлагает провести встречу Путина и Лукашенко 9 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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О планах лидеров двух государств лично обсудить энергетическое сотрудничество заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил… что такая встреча планируется, а в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран", — цитирует издание РИА Новости.

В аппарате постоянного комитета Союзного государства подтвердили, что такая встреча прорабатывается, однако отметили, что точная дата заседания пока не согласована.

"Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Беларусь пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Беларуси в России… также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала", — сообщает газета.

Между тем, на пятницу в Минске запланирована встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с журналистами, на которой, по оценкам экспертов, вопрос взаимоотношений двух стран обязательно будет поднят. При этом журналисты планируют спросить белорусского лидера не только о нефтегазовом конфликте, который длится уже практически год, но и о введении российской стороной пограничной зоны на границе с Беларусью. Аналитики не исключают, что в ходе "Большого разговора с президентом" Лукашенко озвучит и свои планы, касающиеся ближайших визитов в Москву и двусторонних встреч с Владимиром Путиным.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры двух стран планируют обсудить энергетическое сотрудничество на полях саммита Союзного государства в Москве.

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