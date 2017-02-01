Внимание министра иностранных дел Литвы к Беларуси пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства расценил по-своему.

Глава пресс-службы белорусского МИД остался крайне недоволен последними заявлениями министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса касательно Беларуси. Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос «Радио Свобода», ответил, что повышенное внимание Литвы к Беларуси вызвано излишней эмоциональностью министра.

Критику со стороны представителя белорусского МИД вызвал высказывание министра Линкявичюса о суверенитете Беларуси. В одном из последних интервью глава литовского МИД отметил, что «интеграция Беларуси в Россию протекает очень динамично, будем так говорить. Во всех областях. Сейчас грядут учения «Запад-2017», много техники будет завезено в Беларусь из России, и сейчас трудно предсказать, вернется ли она обратно. Тут не стоит быть наивным, думая, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Напротив, их все меньше и меньше. Мы, конечно, хотели бы поддержать белорусский суверенитет... то, что от него осталось», - сказал Линкявичюс «Немецкой волне». На данное высказывание обратили внимание в МИД Беларуси.

Как говорится на сайте МИД Беларуси, Дмитрий Мирончик отметил, что «все не так драматично, как пытается представить господин министр. Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за рубежом действительно печется о суверенитете Беларуси, то помогать нужно делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями».

При этом пресс-секретарь позволил себе отметить, что излишнее внимание со стороны литовского министра вызывает у него определенные ассоциации: «Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте…».

Мирончик также отметил, что заявления об остатках суверенитета Беларуси «особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном, от этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи».

«Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин Министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета», - подчеркнул представитель белорусского МИД.

Отметим, что литовская сторона в последнее время очень активно критиковала Беларусь за строительство АЭС. В своем последнем комментарии касательно белорусской атомной станции Линкявичюс отметил, что Беларусь проводит экспертизу станции весьма однобоко, используя миссию МАГАТЭ лишь частично, но при этом заверяя общественность в безопасности станции.