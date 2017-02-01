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Пресс-секретарь МИД Беларуси «поставил на место» литовского министра
02.02.2017 10:30 — Новости Политики | БДГ
Внимание министра иностранных дел Литвы к Беларуси пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства расценил по-своему.
Глава пресс-службы белорусского МИД остался крайне недоволен последними заявлениями министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса касательно Беларуси. Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос «Радио Свобода», ответил, что повышенное внимание Литвы к Беларуси вызвано излишней эмоциональностью министра.
Критику со стороны представителя белорусского МИД вызвал высказывание министра Линкявичюса о суверенитете Беларуси. В одном из последних интервью глава литовского МИД отметил, что «интеграция Беларуси в Россию протекает очень динамично, будем так говорить. Во всех областях. Сейчас грядут учения «Запад-2017», много техники будет завезено в Беларусь из России, и сейчас трудно предсказать, вернется ли она обратно. Тут не стоит быть наивным, думая, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Напротив, их все меньше и меньше. Мы, конечно, хотели бы поддержать белорусский суверенитет... то, что от него осталось», - сказал Линкявичюс «Немецкой волне». На данное высказывание обратили внимание в МИД Беларуси.
Как
При этом пресс-секретарь позволил себе отметить, что излишнее внимание со стороны литовского министра вызывает у него определенные ассоциации: «Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте…».
Мирончик также отметил, что заявления об остатках суверенитета Беларуси «особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном, от этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи».
«Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин Министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета», - подчеркнул представитель белорусского МИД.
Отметим, что литовская сторона в последнее время очень
«Их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная, и возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона», - отметил Линкявичюс в беседе с литовскими СМИ. Именно из-за
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Внимание министра иностранных дел Литвы к Беларуси пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства расценил по-своему.
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