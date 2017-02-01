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Лукашенко: Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент
02.02.2017 11:34 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 2 февраля. Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент, заявил 2 февраля Александр Лукашенко на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Беларуси Виктора Рябцева.
"Хочу вас попросить, чтобы вы действительно были надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны", — цитирует Лукашенко государственное информагентство
Президент отметил, что от Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. "У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент", — заявил Лукашенко. "И вы должны стать рядом со мной. И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. Это — главное", — добавил глава государства.
Это не первое заявление Лукашенко о том, что он считает себя главным защитником прав человека в Беларуси. 17 ноября 2016 года на пресс-конференции для представителей российских СМИ в Минске Лукашенко, в частности, заявил: "Скажу откровенно, мы своих людей избаловали немного. Потому что, ну, народный президент… Кто меня поддерживал? Простые люди прежде всего. И я очень им был обязан и защищал, оберегал, чтобы только никто не обидел. <...> Меня упрекали там... Какие права человека? Главный омбудсмен (матерное это слово) — это президент. Я никому никогда не позволю несправедливо поступить с человеком. Для нас это главный приоритет для всей вертикали власти".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 2 февраля. Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент, заявил 2 февраля Александр Лукашенко на церемонии приведения к присяге...
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