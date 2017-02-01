﻿ Активисты "Моладзі БНФ" требуют от президента и Госпогранкомитета Беларуси ответного введения пограничной зоны на границе с Россией. 21.by
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Активисты "Моладзі БНФ" требуют от президента и Госпогранкомитета Беларуси ответного введения пограничной зоны на границе с Россией

02.02.2017 11:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 2 февраля. Активисты организации "Моладзь БНФ" Марк Гриневич и Артем Косоваров призвали белорусские власти ввести пограничную зону на границе с Россией. Соответствующее обращение они направили 2 февраля на имя президента Беларуси и Государственного пограничного комитета в связи с введением Российской Федерацией пограничной зоны на границе с Республикой Беларусь, сообщила пресс-служба молодежной организации.

Госпогранкомитету также предлагается рассмотреть вопрос о введении полноценного контроля на восточной границе страны и "создания необходимой инфраструктуры". Это, по мнению общественных активистов, "поможет усилить добрые отношения с РФ", а также защитить Беларусь "от трафика наркотиков, оружия, нелегальных мигрантов", усилить независимость и суверенитет.

Александра Лукашенко активисты "Моладзі БНФ" просят "как можно быстрее создать пограничные группы на границе с РФ для защиты восточной границы, что поможет усилению независимости и суверенитета Республики Беларусь".

"Мы полностью поддерживаем требования и предложения наших активистов, но вместе с тем хотим отметить, что такие меры надо было ввести уже давно. К сожалению, до этого момента более чем 1.200 км нашей восточной границы не находится под надлежащей защитой, что создает большую опасность для независимости и суверенитета Республики Беларусь", — прокомментировал обращение руководитель молодежной организации Юрий Лукашевич.

"Моладзь БНФ" призывает граждан Беларуси направлять обращения в Администрацию президента с требованием восстановить границу с Россией.

Следует отметить, что вопрос о необходимости введения полноценного контроля на границе с Россией неоднократно поднимали во время предвыборной парламентской кампании 2016 года кандидаты в депутаты Владимир Подгол и Алесь Толстыко.

1 февраля стало известно о решении России установить пограничные зоны на граничащей с Беларусью" территории Псковской, Смоленской и Брянской областей. Три соответствующих приказа были подписаны руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александром Бортниковым 29 декабря 2016 года. Погранзона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей и привязана к географическим координатам.

Пограничным управлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону. Также приказано установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.

До принятия этого документа погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, а в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.

По сообщению российских СМИ, приказ ФСБ зарегистрирован в Минюсте России 26 января и должен вступить в силу через 10 дней, то есть 6 февраля.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 2 февраля. Активисты организации "Моладзь БНФ" Марк Гриневич и Артем Косоваров призвали белорусские власти ввести пограничную зону на границе с Россией....

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