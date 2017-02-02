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Российские СМИ не могут простить Лукашенко

02.02.2017 14:30 — Новости Политики | БДГ  
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Российские СМИ не могут простить Беларуси введение пятидневного безвизового режима. 

Сперва стало известно, что Россия возвращает на границу с Беларусью пограничную зону, а сегодня в СМИ соседнего государства вовсю перепечатывают материал одиозного «Регнума» о возможном скором выходе Беларуси из всех альянсов, так или иначе связывающих нашу страну с Россией.

Минск готовится выйти из Евразийского Экономического Союза, ОДКБ даже Союзного государства. Об этом сообщает агентство Регнум, ссылаясь на информированный источник. Данную информацию уже растиражировали многие российские СМИ, она также нашла большой отклик у читателей.

Примечательно, что неназванный источник одиозного российского портала высказался и о том, что Кремль, дескать, с пониманием относится к желанию Беларуси «быть независимым государством», поэтому не делает никаких громких заявлений. Агентство в свойственном ему стиле также отмечает, что Москва «не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают ее на обочину мирового развития».

Напомним, что российские СМИ крайне негативно отреагировали на введение Беларусью пятидневного безвизового режима. Многочисленные российские эксперты полагают, что через Беларусь в Россию хлынут «вражеские элементы», и контролировать данный процесс никто не сможет. 

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», был подписан Александром Лукашенко 9 января. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

Накануне стало известно, что глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. 

Стоит также отметить, что по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести личную встречу уже в феврале на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве. Однако обсуждать они будут энергетическое сотрудничество: у Беларуси и России в этом вопросе накопилось множество нерешенных проблем и взаимных претензий.
 
Отметим также, что по мнению экспретов, отношения между РФ и Беларусью сейчас находятся в фазе тотального взаимного охлаждения.
 
Теги: Минск
 
 
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Российские СМИ не могут простить Беларуси введение пятидневного безвизового режима. 

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