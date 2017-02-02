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Российские СМИ не могут простить Лукашенко
02.02.2017 14:30 — Новости Политики | БДГ
Российские СМИ не могут простить Беларуси введение пятидневного безвизового режима.
Сперва стало известно, что Россия возвращает на границу с Беларусью пограничную зону, а сегодня в СМИ соседнего государства вовсю перепечатывают материал одиозного «Регнума» о возможном скором выходе Беларуси из всех альянсов, так или иначе связывающих нашу страну с Россией.
Минск готовится выйти из Евразийского Экономического Союза, ОДКБ даже Союзного государства. Об этом сообщает агентство
Примечательно, что неназванный источник
Напомним, что российские СМИ крайне негативно
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»,
Накануне стало известно, что глава ФСБ России Александр Бортников
Стоит также отметить, что по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести личную встречу уже в феврале на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве. Однако обсуждать они будут энергетическое сотрудничество: у Беларуси и России в этом вопросе накопилось множество
Отметим также, что
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Российские СМИ не могут простить Беларуси введение пятидневного безвизового режима.
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