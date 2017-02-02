МИНСК, 2 фев — Sputnik. Беларусь не подавала никаких обращений в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по началу "выхода" страны из объединения, информация распространенная рядом СМИ не соответствует действительности, говорится в сообщении ОДКБ.



© Sputnik Алексей Дружинин Лукашенко намерен вывести ОДКБ на новый серьезный уровень

В четверг СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Минск планирует выйти из ОДКБ, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Публикации в СМИ о якобы "начале выхода Республики Беларусь из ОДКБ" не соответствуют действительности", — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, Секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.

"Хотели бы обратить внимание на тот факт, что Председатель Постоянного совета ОДКБ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко 2 февраля 2017 года в прямом эфире передачи "Время покажет" на Первом Канале опроверг распространенную отдельными СМИ недостоверную информацию", — сказал Зайнетдинов.

Он также заметил, что "под председательством в организации Беларуси регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств — членов ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.