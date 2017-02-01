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Путин: украинские олигархи финансировали Клинтон на выборах в США

02.02.2017 19:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Украинские олигархи финансировали конкретного кандидата на выборах президента США в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин.

На выборах президента США в ноябре 2016 года кандидат-республиканец Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон, представлявшей Демократическую партию.

"В ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того — некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если сказать более точно", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, высказываясь о причинах эскалации конфликта в Донбассе.

По словам Путина, "теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией (США), и тоже через конфликт это всегда лучше".

"Всегда удобней, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог", — сказал президент РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас украинская сторона пытается наладить диалог с новой администрацией США, используя для этого конфликт в Донбассе.

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