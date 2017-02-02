В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Началась встреча Лукашенко с представителями общественности и СМИ Прямую трансляцию ведут телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первый национальный канал Белорусского радио. Во встрече участвуют представители 37...

Прямую трансляцию ведут телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первый национальный канал Белорусского радио. Во встрече участвуют представители 37 массмедиа, в том числе агентств Блумберг (США), Рейтер, Би-Би-Си (Великобритания), Польского агентства печати, УНИАН (Украина), Анадолу (Турция), радио "Свобода" (США), ТАСС, "Россия сегодня", Первого канала, НТВ (Россия). Из отечественных негосударственных СМИ присутствуют представители газет "Наша ніва", "Народная воля", "Прессбол", порталов tut.by, onliner.by, информационной компании БелаПАН. Как сообщила накануне пресс-служба президента, в мероприятии примут также участие "многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений". Последний раз Александр Лукашенко проводил большую пресс-конференцию для белорусских и зарубежных СМИ 29 января 2015 года. На ней присутствовало 260 журналистов из 152 газет, 16 информационных агентств, трех интернет-изданий, 26 телеканалов и 41 радиостанции. Регионы Беларуси были представлены 142 журналистами. Встреча проходила в формате "открытого диалога": журналисты могли не только задавать вопросы, но и высказывать свои мнения, предложения, замечания. Та пресс-конференция стала рекордной по времени — семь часов семь минут.