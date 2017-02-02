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Лукашенко: говорунов и писак я отправляю в Донбасс

03.02.2017 10:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему считает безопасность государства самым главным приоритетом, и готов говорить об этом столько, сколько нужно.

Лукашенко: говорунов и писак я отправляю в Донбасс
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Читаю, слышу — ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность… Я всех таких говорунов и писак отправляю в Донбасс. Поезжайте, приедете оттуда другими людьми", — заявил президент в пятницу на пресс-конференции.

Он заметил, что сегодня не всем в мире нравится спокойная жизнь в Беларуси, поэтому в обществе как никогда нужны духовная стойкость и консолидация.

"Причем здесь этот пафос? Давайте подумаем о судьбах наших близких, наших детей", — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что считает недопустимым в журналистике переходить на личности, хотя приветствует честный и открытый разговор о проблемах.

По его словам, нужно прямо говорить о том, что волнует общество, но "никого не обижая, не переходя на личности, тем более руководителей — будь то Путин, Порошенко или Трамп". "Это недопустимо не только в журналистике, но и в обществе. Мы должны доказать, что мы цивилизованный народ, и господь не зря поселил нас здесь, в центре Европы", — подчеркнул президент.

Лукашенко также сообщил, что не позвал на пресс-конференцию представителей так называемой пятой колонны. "Пятой колонны здесь нет. Здесь есть люди оппозиционно мыслящие, не голосовавшие за президента, но им дорога наша страна, и с ними я готов разговаривать", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент убежден, что в журналистике должен присутствовать открытый разговор, но переход на личности недопустим.

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