В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Без диалога сегодня никуда Он отметил, что нынешняя встреча проходит в "несколько необычном формате для многих". "Это вроде бы не пресс-конференция, не интервью. Не сказать, что мы не...

Он отметил, что нынешняя встреча проходит в "несколько необычном формате для многих". "Это вроде бы не пресс-конференция, не интервью. Не сказать, что мы не разговаривали с нашим экспертным сообществом, политиками, журналистами, — сказал Лукашенко. — Но мы всегда или в конце года, или в начале следующего года собирались, давали оценки прошедшему, открыто говорили о том, что сделано, что еще надо сделать, что не сделано. Поэтому эта традиционная с этой точки зрения наша встреча, но именно в таком формате". Глава государства предложил присутствующим на встрече обсудить "абсолютно все, что вас волнует, ваших знакомых, ваших близких". "Мы сюда собрались не для какого-то пиара. А если и пиар, то он должен быть воспринят нашим народом, — подчеркнул Лукашенко. — Конечно, мы должны обсудить те проблемы, которые сегодня волнуют наш народ. А вы — тот срез нашего общества, который аккумулирует все то, что происходит в нашем обществе. Я хотел, чтобы вы наиболее полно донесли и до меня тоже все то, что происходит в нашем обществе. Не скажу, что не информирован по основным направлениям нашего общества и государства, нашей экономики, проблемным вопросам и так далее, но детали знаете лучше вы". Лукашенко предложил участникам встречи не просто задавать ему вопросы, но и высказывать "прямо и открыто" их мнение. "Я очень много и часто слышу о том, что мы же суверенны, независимы. Ну так давайте проводить суверенную и независимую политику, обсуждая проблемные вопросы, никого не наказывая, никого не обижая, не переходя на личности, особенно тех людей, которые в нашей стране не живут. Тем более, на руководителей тех или иных государств, будь то Путин, Трамп, Порошенко или Меркель. Это недопустимо не только в журналистике, но и вообще в общении между людьми. Я уже не говорю о межгосударственных отношениях. Мы должны показать, что мы цивилизованный народ, и Господь не зря нас поселил в центре Европы", — отметил президент. По словам Лукашенко, в ходе встречи он планирует обсудить и итоги 2016 года. "Не все у нас получилось. Есть очень серьезные внешние факторы, они абсолютно определяющие. Но многое мы не сделали сами, — сказал он. — Главное, нам удалось сохранить мир, стабильность, социальную защищенность людей. Хотя читаю и слышу очень много: ну, что там этот Лукашенко скажет? Опять безопасность, стабильность и так далее. Я всех таких говорунов и писак отправляю сегодня в Донбасс. Поезжайте туда, оттуда приедете другими людьми". Лукашенко отметил, что "есть силы и здесь, и за пределами (страны — БелаПАН.), мечтающие затянуть Беларусь в хаос". "Не всем нравится наша спокойная жизнь, поэтому обществу сейчас как никогда нужны духовная стойкость и консолидация, осознание ответственности за судьбу своей страны, — сказал Лукашенко. — Здесь собрались люди различных убеждений и взглядов, но в одном мы едины — в преданности нашему отечеству, нашей независимой Беларуси. Представителей пятой колонны здесь нет. Здесь есть люди оппозиционно мыслящие, которые не голосовали за президента, которые не любят президента, не нравится им политика президента, но это люди, которые любят свою страну. С такими людьми я готов разговаривать в любое время".