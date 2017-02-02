|
Белорусский посол в Лондоне обсудил с представителем МИД Великобритании "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям"
03.02.2017 11:47 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. "Широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах" обсудили 2 февраля посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник с государственным министром по делам Европы и Америк Министерства иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом.
Рассмотрены "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, не приводя подробностей.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский посол в Лондоне обсудил с представителем МИД Великобритании "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям"
Минск, 3 февраля. "Широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах" обсудили 2 февраля посол Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии