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Белорусский посол в Лондоне обсудил с представителем МИД Великобритании "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям"

03.02.2017 11:47 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. "Широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах" обсудили 2 февраля посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник с государственным министром по делам Европы и Америк Министерства иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом.

Рассмотрены "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, не приводя подробностей.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. "Широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах" обсудили 2 февраля посол Беларуси...

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