﻿ Лукашенко: госслужащие у нас нищие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко: госслужащие у нас нищие

03.02.2017 11:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Оптимизация госрасходов начинается с президента, заявил глава государства, отвечая на вопрос экономиста Ярослава Романчука.

Лукашенко: госслужащие у нас нищие
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: отменим декрет о тунеядцах, когда придет время

"Сколько человек работает во дворце независимости? Придите на экскурсию, у нас открытый дворец — там работает только три человека", — подчеркнул президент и отметил, что Романчука он не считает "человеком пятой колонны", потому как он "не сидит на кухне, а открыто выражает свою позицию".

Романчук заявил, что в мире нет ни одного примера, когда бы страна с таким размером госсектора, как в Беларуси, росла быстро. Глава государства подчеркнул, что сокращение госрасходов — это программное положение Лукашенко.

"В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих десяти-двенадцати только три работают неэффективно. И председателям райисполкома запрещено ездить с контрольными функциями во все хозяйства, кроме этих трех, работающих неэффективно", — заявил президент.

Лукашенко: госслужащие у нас нищие
© Sputnik Александр Кряжев
Хэштег #agl3 вышел в региональные тренды Twitter

Тем не менее, процесс оптимизации работы госаппарата в стране будет проходить постепенно, подчеркнул Лукашенко.

"Никто мне не мешает взять и от балды половину всего оптимизировать. Но я вырос в деревне, и это сельское чувство останавливает. Давайте поможем человеку до пенсии дотянуть. Правда в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Но в чем у нас с вами разница: вы думаете, что можно прийти и все выкосить. Ничего подобного, с бухты-барахты это не делается", — подчеркнул Лукашенко.

Президент подчеркнул, что госслужащие в стране нищие. Тем не менее, пока не произойдет сокращение аппарата, повышения зарплат ждать не стоит, даже если это будет грозить недовольством внутри команды.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции белорусского президента>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент заявил, что госслужащие у нас нищие, но они не получат повышения зарплат, пока не сократится госаппарат, даже если это вызовет недовольство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусский посол в Лондоне обсудил с представителем МИД Великобритании "пути дальнейшего развития белорусско-британского сотрудничества по всем направлениям"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика