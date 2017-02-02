МИНСК, 3 фев — Sputnik. Оптимизация госрасходов начинается с президента, заявил глава государства, отвечая на вопрос экономиста Ярослава Романчука.



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"Сколько человек работает во дворце независимости? Придите на экскурсию, у нас открытый дворец — там работает только три человека", — подчеркнул президент и отметил, что Романчука он не считает "человеком пятой колонны", потому как он "не сидит на кухне, а открыто выражает свою позицию".

Романчук заявил, что в мире нет ни одного примера, когда бы страна с таким размером госсектора, как в Беларуси, росла быстро. Глава государства подчеркнул, что сокращение госрасходов — это программное положение Лукашенко.

"В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих десяти-двенадцати только три работают неэффективно. И председателям райисполкома запрещено ездить с контрольными функциями во все хозяйства, кроме этих трех, работающих неэффективно", — заявил президент.



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Тем не менее, процесс оптимизации работы госаппарата в стране будет проходить постепенно, подчеркнул Лукашенко.

"Никто мне не мешает взять и от балды половину всего оптимизировать. Но я вырос в деревне, и это сельское чувство останавливает. Давайте поможем человеку до пенсии дотянуть. Правда в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Но в чем у нас с вами разница: вы думаете, что можно прийти и все выкосить. Ничего подобного, с бухты-барахты это не делается", — подчеркнул Лукашенко.

Президент подчеркнул, что госслужащие в стране нищие. Тем не менее, пока не произойдет сокращение аппарата, повышения зарплат ждать не стоит, даже если это будет грозить недовольством внутри команды.

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