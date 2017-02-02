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Лукашенко: Меня уже не переделаешь
03.02.2017 12:02 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. В Беларуси сейчас не лучшие времена, и президента можно за это критиковать, но отступления от модели социально ориентированного государства не будет, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля.
"Вы меня упрекнули в этой модели. Но, вы знаете, наверное, меня уже не переделаешь. Я считаю, что модель нашего развития, вообще славянских народов — это социально ориентированная экономика. Я не приемлю здесь, в Беларуси, особенно другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантом России, Украины и так далее и молю Бога, чтобы у нас этого не было", — заявил официальный лидер.
По словам Лукашенко, любое государство лишь тогда чего-то стоит, как дедушка Ленин говорил, если оно обращено к людям.
"Если человек от этого ничего не имеет, зачем ему это государство, зачем ему эти болты-гайки, зачем? — сказал белорусский руководитель. — Да, у нас сегодня не лучшие времена, меня можно за это критиковать. Кто-то меня понимает, кто-то меня жалеет, многие со мной соглашаются или критикуют. Все они правы. Только надо разбираться. И прежде всего посмотреть на себя, что ты сделал".
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. В Беларуси сейчас не лучшие времена, и президента можно за это критиковать, но отступления от модели социально ориентированного государства не...
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