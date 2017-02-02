|
Лукашенко о деле бизнесмена Муравьева: Он начал жульничать
03.02.2017 12:34 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко считает, что осужденный бизнесмен Александр Муравьев "хотел сжульничать" в вопросе оздоровления переданного ему в управление государственного предприятия "Мотовело".
"На уровне же президента вопрос решался, он же ко мне приполз! И я ему обеспечил все – от крыши до поддержки самой реальной", – рассказал Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями СМИ и экспертами.
"И он (Муравьев – БелаПАН.) начал жульничать. Пообещал 20 миллионов вложить, создать прекраснейшее предприятие. А что такое велосипед для народа – понятно, и я из этого исходил. Он сказал: "20 миллионов вложу, федерацию возглавлю (велосипедного спорта – БелаПАН.) и прочее". Хорошо. "Вот, я это сделаю". Хорошо. Но имей в виду – ответишь. Я честно вам скажу, я ему тогда так сказал: не сделаешь – сядешь в тюрьму. Он засмеялся: "Да ну что вы, Александр Григорьевич, стеклозавод Елизово, сколько я там был, сколько я им помогал? Двадцать миллионов вложу!". Что он начал делать? "Я как бы вложил через какие-то там фирмочки, посредников и так далее. Думал: мол, я австриец, значит все возможно, и Лукашенко боится об инвестициях и ничего с ним не сделает", – отметил глава государства.
"Ну, в конце концов, мы смотрели-смотрели за этим предприятием и он уже пришел к председателю Мингорисполкома (на тот момент это был Николай Ладутько – БелаПАН.) с предложением продать эти земли, потому что неперспективны в развитии велосипедного производства. Ладутько ко мне – и начинает его поддерживать. И когда все рухнуло, я Ладутько туда отправил генеральным директором. Вот то, что вы не знаете, вот так это было по-человечески", – рассказал Лукашенко.
"Я не был сторонником, чтоб его посадили, – подчеркнул он. – Но я ему напомнил, что я ему говорил, и второе: если только у тебя обнаружат нарушения закона и мошенничество – я тебя защищать не буду. Он – сидит. Все было просто: ты влез на уровень президента, обещал – выполняй. Где-то не получилось – не ври, это же президент, у нас же диктатура. Так ты же бойся этой диктатуры".
В августе 2007 года Беларусь продала 99,72% уставного фонда ОАО "Мотовело" принадлежащей Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, которая зарегистрирована в Австрии. Однако спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Александр Лукашенко посетил "Мотовело", остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. Лукашенко тогда напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи "Мотовело" было сохранение его специализации и вложение в 2007—2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично. Глава государства также остался недоволен тем, что не вся территория предприятия задействована под производство, как было оговорено, около четверти площадей сдавались в аренду.
В июне 2015 года Муравьев был задержан. Вопросы у следствия были не только к работе "Мотавело", но и стеклозаводов в Елизово и Гомеле, созданных с участием АТЕС Holding GmbН. Стеклозавод "Елизово" был признан банкротом. 30 января этоо года Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы. По решению суда государству отходят все принадлжещие Муравьеву акции ОАО "Мотовело".
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко считает, что осужденный бизнесмен Александр Муравьев "хотел сжульничать" в вопросе оздоровления переданного ему в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии