МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение ФСБ России создать пограничную зону на границе с республикой.

Глава государства рассказал о своем отношении к погранзоне в рамках "Большого разговора с президентом". Он напомнил, что у Минска и Москвы есть общие визовые договоренности, однако обе страны имеют право принимать всех, кого сами хотят.

"Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для части каких-то стран. Ну не хотим мы, чтобы они спрашивали разрешения — приезжайте. Мы считаем, что от приезда их к нам получим больше. Они привезут деньги, сходят в кино, с Романчуком (Ярославом Романчуком, экономистом — Sputnik) познакомятся, не дай бог Ковалева (декана экономфака БГУ Михаила Ковалева — Sputnik) увидят — еще лучше для нас", — заявил Лукашенко.

По словам президента, Беларусь "центр всей цивилизации, всей Европы и прочее, Евразийской цивилизации, как центр может быть изолирован?".

"Что мы разрешили приехать на пять дней без визы через аэропорт, один в Минске, какая же это угроза национальной безопасности России? Паспорт посмотрим, в компьютере кнопку нажмем, у нас миллион пятьсот стоит на учете не въездных в Беларусь и Россию. Единый союзный список", — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь согласовывала и доводила это решение до представителей российской власти.

"Сегодня они уже начинают нас упрекать, якобы пограничная зона введена в ответ на указ о безвизовом въезде. Но все бы было ничего только этот приказ они приняли на месяц раньше, чем мы ввели безвизовый режим. Начали нас упрекать, а даже не поинтересовались хронологией" — заявил президент Беларуси.

Белорусский лидер заверил, что Беларусь борется с терроризмом и никогда не закрывала границы с Россией — ни во время войны на Кавказе, ни в других случаях.

"И когда люди с Кавказа хлынули в Польшу, потом их выкинули на нашу территорию. Мы их обогрели, приняли, разместили, помыли в Вресте. Они там рожали, моим именем называли детей. Но это же россияне, мы не отгородились от них! А когда в Калининград Литва не пустила — я их обогрел, послал своих людей и своего сына посмотреть на них", — напомнил Лукашенко.

Президент добавил, что в Беларуси появилась большая опаска из-за произошедшего в 2011-м году теракта в минском метро, однако все равно республика не закрывалась от России. Своим же действием ФСБ РФ, по словам Лукашенко, "пнула международные договора в хвост и гриву".

"Что это за пограничная зона? Они что, лучше обороняют границе, чем мы? В 1000- раз хуже! (…) Это чисто политический выпад. Нельзя этого делать. Мы свято оберегаем общее пространство, общее отечество. И россиянин для нас не будет никогда чужим", — добавил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, по его мнению, "бездумные нескоординированные шаги", подобные этому, портят отношения России и Беларуси.