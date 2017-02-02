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Лукашенко: Меня можно сменить на выборах, но не надо через майдан и революции
03.02.2017 12:52 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко не против его смены на посту главы государства, но — только через президентские выборы. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
"Если я очень ошибаюсь, то меня просто надо заменить на следующих президентских выборах. На следующих! Не надо через майдан и революции. Потому что не Януковичу (бывшему президенту Украины. — БелаПАН.) плохо от этого и не Лукашенко будет от этого плохо. Это вам будет позор, белорусскому народу", – подчеркнул белорусский руководитель. "Это пятно, это клеймо на украинском народе, вот этот майдан. Ну, смели власть — и что получили?" — спросил он.
"Поэтому будут выборы, и если вы видите, что я слишком отстал от той жизни, которая есть, и моя концепция вам не подходит, и меня надо заменить, я на это не обижусь. Вы на это имеете право. Вы на это имеете право, как когда-то избрали меня президентом. Но пока я буду придерживаться вот этой человеческой позиции: буду строго следовать экономическим законам, преломляя их через человеческие судьбы, философским языком говоря", — сказал глава государства.
Первые президентские выборы в Беларуси прошли летом 1994 года. Александр Лукашенко находится на посту президента уже пятый срок подряд. На последних выборах (в октябре 2015 года), по данным ЦИК, он набрал 87,2% голосов избирателей.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко не против его смены на посту главы государства, но — только через президентские выборы. Об этом он заявил 3 февраля на встрече...
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