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Лукашенко уверен, что Трамп "не так глуп, как многие думают"

03.02.2017 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не так глуп, как многие думают, заявил в ходе "Большого разговора с президентом" в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" в пятницу.

Лукашенко уверен, что Трамп "не так глуп, как многие думают"
© Sputnik Стрингер
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Президент рассказал о том, как общался с руководством России по поводу нового президента США и призвал не так много возлагать надежд на сотрудничество с Трампом и напомнил, что он "прежде всего американский президент".

"И не настолько он глуп, как многие думают. Я это все проходил, когда не из элиты приходишь наверх. Там же (в руководстве США — Sputnik) много умных людей, 80% евреи, и не скажешь им, что они глупые. Нация далеко не глупая. Подскажут, расскажут и помогут", — отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Трамп "с ног весь мир не свернет", в том числе и глобализацию, которую он считает "трендом на века".

"Нам с русскими людьми свою жизнь надо строить, не глядя на Америку и на Сирию", — заключил белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент считает, что выстраивая отношения между Беларусью и Россией нужно думать не о США или Сирии, а о проблемах в странах.

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