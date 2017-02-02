МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не так глуп, как многие думают, заявил в ходе "Большого разговора с президентом" в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" в пятницу.



© Sputnik Стрингер Лукашенко назвал нефтегазовые переговоры с РФ "издевательством"

Президент рассказал о том, как общался с руководством России по поводу нового президента США и призвал не так много возлагать надежд на сотрудничество с Трампом и напомнил, что он "прежде всего американский президент".

"И не настолько он глуп, как многие думают. Я это все проходил, когда не из элиты приходишь наверх. Там же (в руководстве США — Sputnik) много умных людей, 80% евреи, и не скажешь им, что они глупые. Нация далеко не глупая. Подскажут, расскажут и помогут", — отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Трамп "с ног весь мир не свернет", в том числе и глобализацию, которую он считает "трендом на века".

"Нам с русскими людьми свою жизнь надо строить, не глядя на Америку и на Сирию", — заключил белорусский лидер.