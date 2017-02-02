В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: К налаживанию отношений с Западом меня подтолкнул сам Путин В белорусско-российских отношениях, сказал Лукашенко, в последнее время "ситуация развивается неважно". Он убежден, что в России действуют "разные силы",...

В белорусско-российских отношениях, сказал Лукашенко, в последнее время "ситуация развивается неважно". Он убежден, что в России действуют "разные силы", о словах и поступках которых может не знать президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, они (разные силы. — БелаПАН.) сегодня разные и в руководстве страны. Очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорю, это уже никуда не годно", — сказал официальный лидер. "Макея (министр иностранных дел. — БелаПАН.) начали дубасить, что он тут главный враг, что это он, а не Лукашенко ведет на Запад Беларусь, — отметил Лукашенко. — Он человек деликатный, что-то напишут, а он начинает переживать, волноваться. Никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне". По словам белорусского руководителя, налаживание отношений с Западом началось с подачи самого Владимира Путина: "Когда мы сидели под санкциями западными, куда бы Путин ни приезжал, как он мне говорил (видимо, в этом есть какая-то правда), ему все время тыкали, что он поддерживает диктатора Лукашенко. Он мне рассказывал, как ему в конгрессе США промывали мозги. Он мне прямо говорит: "Не ругайся ты с ними, найди ты с ними нормальные какие-то отношения". Клянусь, так было совсем недавно! И вдруг снимают с нас санкции. Мы же не просили с нас санкции снимать никогда, в отличие от некоторых наших соседей". Лукашенко обратил внимание на то, что обострение белорусско-российских отношений происходит не впервые. Россия часто "хваталась за газовую, нефтяную трубу", это "происходит и сегодня". "Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили: "Да, мы погорячились". Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое, зачем брать за горло?" — возмутился он.