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Лукашенко: Независимость Беларуси дороже чьей-либо нефти

03.02.2017 13:26 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко убежден, что Россия не сможет контролировать Беларусь с помощью привязывания к российской нефти. Тему нефтегазовых отношений двух стран президент затронул 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Без российской нефти мы обойдемся, хоть нам будет очень трудно, — сказал Лукашенко. — Ярослав (присутствующий на встрече директор научно-исследовательского центра Мизеса экономист Ярослав Романчук. — БелаПАН.) сразу скажет, что это нерентабельно и неэффективно. Но свобода и независимость — это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами и числами. Если на одной чаше — независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, то это несопоставимо. Мы все равно найдем выход".

"Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что [белорусы] никуда не денутся", — добавил президент.

Лукашенко рассказал о том, как он обсуждал очередной нефтегазовый конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава белорусского государства сообщил своему коллеге из России о покупке 84 тысяч нефти у Азербайджана. Он отметил, что ситуация с сокращением поставок российской нефти в Беларусь на фоне борьбы нефтяных компаний за рынки может привести к тому, что Россия потеряет Беларусь как "свой рынок в Европе".

"Я ему сказал, что завезу эту нефть, как когда-то из Венесуэлы несколько миллионов. Я завезу, нефти достаточно, — открыл Лукашкнко детали своего разговора с Путиным.— Переработаем в Мозыре на более реформированном заводе, мы продадим на твоих рынках. Зачем вы это делаете? Он мне сразу: "Это ты не сделаешь, потому что это дорого. Российской нефти замены нет".

"Я не стал ему объяснять, что независимость, порядочность, вот эта историческое наше прошлое — дороже, чем эта нефть", — подытожил глава государства.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко убежден, что Россия не сможет контролировать Беларусь с помощью привязывания к российской нефти. Тему нефтегазовых отношений...

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