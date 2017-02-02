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Лукашенко: Очень трудно пробиваться на другие рынки
03.02.2017 13:15 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Беларуси тяжело пробиться на рынки третьих стран, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
"Я бьюсь головой и в Индонезии, Пакистане. Уважают они, ко мне хорошо относятся, особенно в мусульманском мире. Но очень трудно пробиваться на другие рынки, они там захвачены", — сказал Лукашенко.
В качестве примера он привел Индию: "Как можно, допустим, конкурировать с россиянами? Вот в Индии мы ведем переговоры и они. Калийные удобрения. Мы им предлагаем, россияне предлагают. Они готовы у нас купить, но едет (от России. — БелаПАН.) кто продает калийные удобрения и кто продает вооружения. И вот они говорят — вот оружие, вот цена, мы вам продадим, но вы у нас купите 2 млн тонн калийных удобрений, не у белорусов, а у нас. И вот нам индусы говорят: "Что нам делать?" 200 млн долларов США контракт пробивает лично президент, 100 млн — госсекретарь. Нам сравниться с ними? Так сложно пробиться туда".
По словам Лукашенко, Россия также пытается вытеснить Беларусь с украинского рынка. "Сегодня неимоверно сложно работать. Вы поставляете воюющей стране — вот они с нами воюют — бензин, солярку и прочее. Я своим — посчитайте. Мы поставляем 20%, а Россия воюющая поставляет 35%. Я им: "Так вот же факт, к чему это все?" — "Так вы уходите с Украины, а мы ваше место займем", — сказал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что он "никогда не нарывается на неприятности". "Я уже не тот Лукашенко, что в 38 лет. Я уже многое попробовал, обжегся на воде, или на молоке и так далее, на всем только, чем попало. Где надо, я могу и отступить, и гибким быть и прочее. Но когда оскорбляют мое государство и народ, я с этим никогда не смирюсь. Тогда без меня, если кто-то видит иной выход", — заявил глава государства.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Беларуси тяжело пробиться на рынки третьих стран, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ. "Я...
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