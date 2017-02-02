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Лукашенко опроверг информацию, что Россия "вводит в Беларусь войска"
03.02.2017 13:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию распространенную рядом СМИ о том, что Россия собирается ввести в Беларусь свои войска.
Ранее появился ряд публикаций в СМИ и соцсетях, о том, что после белорусско-российских учений "Запад-2017" осенью этого года российские войска останутся в Беларуси.
"Никто не собирается в Беларусь вводить войска", — заявил глава белорусского государства, подчеркнув, что нет никаких оснований говорить о какой-то "российской оккупации".
"А учения "Запад-2017" мы проведем", — подчеркнул он.
Последует
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию распространенную рядом СМИ о том, что Россия собирается ввести в Беларусь свои...
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