МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию распространенную рядом СМИ о том, что Россия собирается ввести в Беларусь свои войска.

Ранее появился ряд публикаций в СМИ и соцсетях, о том, что после белорусско-российских учений "Запад-2017" осенью этого года российские войска останутся в Беларуси.

"Никто не собирается в Беларусь вводить войска", — заявил глава белорусского государства, подчеркнув, что нет никаких оснований говорить о какой-то "российской оккупации".

"А учения "Запад-2017" мы проведем", — подчеркнул он.

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